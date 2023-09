Une nouvelle fresque pleine d’espoir dans les rues de Liège

Et c’est dans ce but de “colorer les murs de la cité” qu’une nouvelle fresque murale est venue s’ajouter au catalogue. Deux grands corbeaux, oiseau signature de Dazetwo, auteur de l’oeuvre, sont venus orner les murs du hall omnisports, boulevard de la Constitution. Cette nouvelle œuvre d’art s’intègre au projet Street Art Trail, régi par l’Euregio, les provinces frontalières de la Belgique, des Pays-Bas et de l’Allemagne.

Fresque de Collin van der Sluijs, à Hasselt, dans le cadre du projet Street Art Trail. ©Collin van der Sluijs

”Le but est de promouvoir l’histoire de ces cinq régions et de transmettre ce qui s’y passe, d’une frontière à l’autre”, explique Brigitte De Deyne, chargée des relations extérieures de la Ville de Liège.

Fresque réalisée par Philip Bosmans, à Aix-la-Chapelle, dans le cadre du projet Street Art Trail. ©Philip Bosmans

Un thème du futur

Au-delà de son aspect promotionnel, Street Art Trail se veut être porteur d’espoir. En effet, le thème de ce projet était “Lettres d’amour du futur” ; un moyen “d’imaginer un bel avenir pour les générations”, explique la Ville. C’est dans cette optique que Dazetwo a représenté deux corbeaux. “L’un est noir et gris, il représente l’industrie qui a façonné Liège, sa sidérurgie et son utilisation excessive des ressources”, détaille Brigitte De Deyne. Une histoire assez similaire à celle de Heerlen, ville d’origine de Dazetwo. “L’autre est entouré d’une nature florissante et abondante”, ajoute-t-elle.

C’est une manière pour l’artiste de montrer aux générations actuelles que, “grâce à leurs efforts, le monde, dans 100 ans, sera plus beau”. “C’est une lettre écrite pas nos arrière-petits-enfants pour nous remercier et nous confirmer que l’humanité a survécu et que nos actions d’aujourd’hui, grandes ou petites, comptent”, conclut la responsable. Un message représenté par un avion en papier fait alors le lien entre le passé et le futur.

Un avion de papier relie le futur au passé. ©Dazetwo

Si Dazetwo s’est aventuré jusqu’à Liège, Jaba, l’artiste liégeois qui a déjà peint de nombreux murs de la Cité ardente, a été envoyé à Maastricht. Là, le rendu final est encore tenu secret. Il sera à découvrir lors de l’inauguration de la fresque, vendredi prochain.