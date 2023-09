Beyne-Heusay : Mike Delmotte condamné pour des viols fait appel

Mes Arnaud Jaminon et Tiffany Stangoni qui assurent la défense de Mike Delmotte, 31 ans, un habitant de Beyne-Heusay, qui a écopé de dix ans de prison ferme et une mise à disposition du tribunal d’application des peines de cinq ans devant le tribunal correctionnel de Liège, ont formé appel de ce jugement. Pour rappel, le jeune homme a été reconnu coupable d’avoir commis trois viols. Mike Delmotte était déjà fort bien connu des autorités puisque depuis sa majorité, il n’a passé qu’une année et demie en dehors d’une cellule. Il a d’ailleurs commis ces faits dans le courant de l’année 2022, alors qu’il était censé se trouver sous la surveillance d’un bracelet électronique…