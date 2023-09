L’ASBL "Les Récollets" à Huy, c’est désormais fini

4 000 personnes contre le projet

Des riverains s’y étaient opposés, avaient créé une ASBL pour empêcher la construction. La consultation populaire demandée lors d’une pétition et organisée sur le sujet (c’était la première en Wallonie) s’était soldée par une décision, ensuite balayée. "4 000 personnes s’étaient exprimées contre le projet, très peu de gens étaient pour", se souvient André Coudron.

Ce qui était ressorti des résultats de la consultation populaire mais "Anne-Marie Lizin s’était assise sur le résultat", avant d’abandonner le projet. L’ASBL avait gagné son combat. La question s’était alors posée de la maintenir ou non. "On s’est alors dit que c’était un outil pas mal, qui pouvait nous donner d’autres possibilités." L’ASBL a ainsi organisé des débats notamment électoraux d’avant scrutin communal, a mis sur pied une exposition sur le développement architectural de la ville. C’est aussi elle qui s’est chargée de l’organisation du barbecue au parc des Récollets le 21 juillet. Mais "le Covid a mis fin à beaucoup de choses…"

Un travail administratif lourd

Aujourd’hui, l’ASBL n’a plus de raison d’être, la décision a été prise de la supprimer. Et même, elle nécessitait toujours du travail car "il faut faire les comptes chaque année", explique Xavier Fossoul qui en était membre. Et il ajoute: "Mais s’il le faut, on se réorganisera."

Par contre, le débat électoral qu’elle a organisé à plusieurs reprises quelques jours avant les derniers scrutins communaux, Xavier Fossoul compte encore le programmer. "Personnellement, je suis un farouche partisan de la tenue de ce débat qui est un bel exercice démocratique, explique le Hutois. À moins de trouver une autre formule, je l’organiserai à titre personnel et en toute impartialité."