Le PS d’Ans se met en ordre de marche pour les élections communales 2024

En sa séance de ce 25 septembre, le Comité de l’Union Socialiste Communale (USC) d’Ans a ainsi et déjà décidé à l’unanimité :

- de la mise sur pied et la composition de la Commission de la liste, statutairement prévue et composée de 6 militants socialistes locaux encadrés par J-C Peeters, Président de l’USC et chargée de lancer l’appel à candidatures et surtout de dresser une proposition de liste composée des 29 candidats maximum ;

- de sceller, en guise de première donnée acquise, le choix des trois premiers de cette liste du PS local, à savoir : Grégory Philippin, bourgmestre sortant, en tête de la liste, Nathalie Dubois, échevine sortante, en deuxième place, et Walther Herben, Premier Echevin sortant, en troisième place ;

- de convenir en outre que la liste complétée par la proposition d’attribution des 26 autres places sur cette même liste (soit 13 femmes et 13 hommes) sera soumise à ratification du Comité et de l’Assemblée générale de l’USC d’Ans et rendue publique dès décembre 2023 ;

- d’envisager, dès le printemps 2024, la publication du programme du PS d’Ans pour la prochaine législature communale “qui se fondera sur le bilan objectif des dernières mandatures communales et se voudra volontariste, prudent et axé sur la citoyenneté, la salubrité, la sécurité et la solidarité”.

Se disant plus que jamais résolument attaché aux valeurs de base du socialisme et pouvant compter sur ses nombreux membres et sympathisants actifs, le PS d’Ans entend se présenter à l’électeur avec sérénité et enthousiasme afin de continuer l’œuvre consistant à garantir en permanence le meilleur bien-être à l’ensemble des ansois et ansoises.