Liège : Des coups de ciseau au visage, à la gorge et au bras !

Oumar a porté des coups de ciseaux, notamment au front, mais aussi à la gorge et au bras des victimes. Les personnes ont heureusement rapidement été prises en charge par les secours d’autant que l’une d’entre elles a eu une artère touchée ! À la suite des faits et de la présence en grande quantité de sang sur les pavés de la rue, une rumeur a couru sur les réseaux sociaux concernant le fait qu’un homme était décédé après avoir été égorgé sur place. Ce n’était heureusement pas le cas. La victime a réussi à s’en sortir. La police de Liège a tenu à faire un démenti pour faire stopper la propagation de cette fausse information.

Plus de quatre mois d’incapacité de travail

“Franchement, je ne me souviens de rien”, a indiqué Oumar lors de son premier passage devant le tribunal. “Je ne me souviens pas des ciseaux. Je suis vraiment désolé. Je n’étais pas dans le Carré pour faire des problèmes. Je me demande si je n’ai pas été drogué. Je ne suis pas agressif, c’est l’alcool qui m’a fait faire ça.”

L’homme, qui dit ne se souvenir de rien, a totalement démenti avoir tenté de voler une veste avant la bagarre. Les caméras de vidéosurveillance de la ville ont filmé Oumar alors que ses amis tentaient de le calmer. Il se montrait même agressif avec eux ! Une des victimes a été sérieusement blessée lors des faits. L’homme a subi une incapacité de travail. L’expert semblait indiquer que cette incapacité avait duré moins de quatre mois, mais le tribunal a retenu une incapacité de plus longue durée, ce qui constitue une circonstance aggravante. Me Marc-Junior De Samblanx, l’avocat du prévenu, avait plaidé un sursis probatoire. Le tribunal l’a suivi.