Liège’s Got Talent : les inscriptions se clôturent le 30 septembre

Pour ce faire, il suffit d’avoir entre 12 et 26 ans, d’habiter en province de Liège, et d’envoyer une vidéo ou un audio de votre talent sur le site officiel de l’événement. Jongleur, danseur, chanteur, humoriste, ou encore contorsionniste, il n’y a pas de limite ; le concours est gratuit et ouvert à tous.

Une sélection

Dès le 1er octobre, un jury de professionnel sélectionnera les candidatures les plus intéressantes pour la suite de la compétition. Les talents choisis seront invités à une audition vers la mi-octobre pour une prestation live de 3 minutes.

Enfin, ce sera l’heure de la grande finale. Le 11 novembre, Adrien, cracheur de feu, Romina, danseuse urbaine et auteure, ainsi que Le 23, rappeur, sélectionneront les trois grands gagnants de l’édition 2023 de Liège’s Got Talent. À la clef, 250 euros pour le troisième prix, 500 euros pour le deuxième prix et 750 euros pour le grand vainqueur.

Une occasion unique de mettre les talents à l’honneur et de “les faire briller”.