78 arbres abattus pour le tram à Herstal ? Oui, mais…

Le TEC, néanmoins, se veut rassurant. Sur les 78 arbres concernés, 36 devaient “de toute façon être abattus”. Ces peupliers noirs d’Italie “ont atteint la maturité mais seront remplacés par 36 arbres hautes tiges de première grandeur”. Ces arbres de différentes variétés seront “plus adaptés au climat belge et mesureront déjà entre 4 et 5 mètres de haut”.

Du côté des 42 platanes, ceux-ci seront abattus et remplacés par “126 arbres hautes tiges de première grandeur et de différentes variétés”. “Choisir des variétés différentes permet d’éviter les maladies qui s’attaqueraient à une sorte d’arbres” et risqueraient de tous les atteindre.

Au lieu des 78 arbres actuellement présents, il y aura donc un total de 162 arbres. Ces derniers seront légèrement déplacés pour ne pas gêner le chantier du tram et les futures installations.