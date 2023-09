La rectrice de l'ULiège Anne-Sophie Nyssen veut former tous les étudiants à la transition écologique et numérique

Parmi les grandes actions présentées ce jeudi aux médias, la rectrice a annoncé la volonté de création d’un cours générique de transition à 2 crédits. “Nous sommes tous conscients des défis du réchauffement climatique qui demandent une réponse transversale, intégrant les sciences du vivant, techniques et sociales”. C’est pourquoi “nous souhaitons favoriser l’enseignement universitaire sur les transitions en faisant en sorte que tous les étudiants aient un cours générique sur le développement durable, sur lequel viendront s’ajouter d’autres pièces selon les disciplines”. Le projet doit passer au Conseil des études. “L’objectif est d’aider les Facultés à favoriser des enseignements interdisciplinaires, par exemple les sciences humaines et de médecine, non pas en donnant cours l’une après l’autre, mais en même temps, ce qui demandera évidemment de l’organisation”. Dans le même temps, la rectrice envisage la création d’un certificat interdisciplinaire autour de la transition.

La rectrice mise sur l'interdisciplinarité dans l'enseignement et la recherche.

Former au numérique

Outre la transition environnementale et sociale, la révolution numérique génère également de nouvelles attentes à l’égard de l’Université. La rectrice annonce encore ici la création d’un cours numérique (une Mineure informatique), qui serait proposé à toutes les Facultés intéressées de l’intégrer à leur programme. L’ambition étant par la formation des étudiants aux enjeux de demain, de répondre au mieux aux futurs emplois. “Il s’agit une formation de base au numérique et à l’informatique, de comprendre ce qu’est un programme, un algorithme”, explique-t-elle.

La rectrice souhaite également répondre aux besoins des publics variés (universitaire ou non) en augmentant les possibilités de formation tout au long de la vie. “Il est essentiel pour chacun de réactualiser ses connaissances”, note-t-elle. “Cela doit se faire avec les industriels et entreprises”, qui sont aussi appelés à soutenir l’Université, par un financement notamment.

Au niveau de la recherche, l’équipe rectorale entend aussi favoriser l’interdisciplinarité, “en allant jusqu’à la création d’un Institut interdisciplinaire” autour des transitions de société, en conservant les critères de diversité et de qualité. Il est aussi question d’accroître les coopérations et le rayonnement dans le monde, notamment par l’adoption d’un Open Science et Open Innovation, l’Université souffrant toujours d’un manque de visibilité. L’ULiège pourrait aussi étoffer son offre de cours en numérique pour ses étudiants à l’international.

guillement Seule une société informée et formée pourra faire les bons choix. L'Université doit être plus engagée.

Enfin, l’équipe rectorale entend renouer et renforcer les liens de l’Université avec la Cité, notamment au travers des différentes ASBL satellites à l’Université déjà actives, mais aussi par un retour en centre-ville de deux de ses Facultés (Droit et Sciences humaines). Une réponse aux problèmes de mobilité et de confort qui passe aussi “par la création d’un programme en cours pour optimiser les flux des bus vers le Sart Tilman avec nos horaires”.