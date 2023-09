À la demande du parquet de Liège, la police diffuse cet appel à témoins, sur base d’images prises lors des faits. L’auteur se déplace sur un scooter noir. Il est âgé d’une trentaine d’années et est de corpulence forte.

Il a une barbe, une moustache et porte des lunettes solaires. Au moment des faits, il portait un pantalon de training gris clair, un sweat à capuche noir et un foulard blanc et rose.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, prenez contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu