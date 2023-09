Assises Liège – Julien Broeders déclaré coupable de meurtre, de tentative de meurtre et de viol

Les faits s’étaient déroulés le 2 novembre 2021 vers 22h30. Une habitante de Remicourt âgée de 82 ans avait été agressée la nuit à son domicile. Son agresseur lui avait imposé des relations sexuelles avant de tenter de la tuer. Didier Bada, un habitant proche de l’octogénaire, avait tenté de lui porter secours, mais il avait été confronté à son agresseur et il avait été tué. Une infirmière qui devait porter des soins à l’octogénaire avait découvert la scène le lendemain matin. Elle avait retrouvé la dame gisant grièvement blessée et le corps sans vie de Didier Bada, un homme âgé de 57 ans qui s’était rendu sur place après avoir été alerté par l’activation d’un dispositif de télévigilance.

Julien Broeders a été déclaré coupable du meurtre de Didier Bada. Il a aussi été déclaré coupable de viol et de tentative de meurtre sur l’habitante octogénaire. Pour ces derniers faits, la préméditation, initialement envisagée mais abandonnée par le ministère public, n’a pas été retenue par le jury. </p > < p > Dans la motivation de leur décision, les jurés et la cour ont retenu que l’amnésie invoquée par l’accusé lorsqu’il dit ne pas se souvenir des faits n’est pas vraisemblable. Julien Broeders était en forte demande de relations sexuelles le jour des faits et l’avait signalé à son entourage. Il présentait des blessures compatibles avec la chute en cyclomoteur qu’il invoquait mais qui sont aussi évocatrices d’une lutte avec les victimes.

Le jury a estimé qu’il existe contre l’accusé un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes pour le déclarer coupable de meurtre, de tentative de meurtre et de viol aggravé. Ce jury n’a, par contre, pas retenu la préméditation des faits. Julien Broeders avait déjà commis une première agression contre la victime, qui ne l’avait pas dénoncé. Il pouvait penser qu’elle ne le dénoncerait pas à nouveau. Les débats sur la peine débuteront ce jeudi à 14h00.