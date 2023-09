Chantier du tram à Herstal : “Certains arbres devant être abattus sont malades”

Après notamment un rendez-vous entre les citoyens inquiets et les élus, fin août, “plusieurs mails ont été échangés pour des compléments d’informations”, indique Diego Sanges, chef de cabinet du bourgmestre f.f., Jean-Louis Lefèbvre. “Nous sommes en dialogue avec les autorités et nous apprécions cette porte ouverte aux négociations”, se réjouit Béatrice Rodriguez, membre du collectif citoyen, qui déplore néanmoins l’abattage de 78 arbres dans le cadre de ce chantier.

En effet, “le système racinaire de certains grands peupliers et platanes risquerait de nuire au bon fonctionnement du tram”, explique le TEC, responsable du projet.

guillement Certains arbres sont malades et auraient donc dû être enlevés.

Mais dire que ces arbres seront tous abattus n’est pas tout à fait juste. Sur les 78 arbres concernés, certains platanes “sont malades et auraient donc dû être enlevés”, annonce le TEC. Ensuite, parmi les 78 arbres, plusieurs peupliers seront replantés ailleurs, toujours à proximité du tram. Enfin, l’échevin de la Transition écologique de la Ville de Liège, Gilles Foret, avait également exigé de la Région wallonne la plantation de minimum 162 arbres, platanes et peupliers noirs d’Italie, le long de l’extension d’Herstal ; demande qui a été entendue.

”Nous regrettons bien évidemment ces abattages, d’autant que, dès le début du projet, la Ville avait attiré l’attention sur l’intérêt de ces alignements d’arbres”, insiste l’échevin, qui déclare néanmoins que “ces plantations compensatoires comprendront des arbres de gabarit déjà important”.

Trop de place pour le vélo ?

Bien que le collectif souhaite “préserver la nature”, ses membres sont néanmoins intrigués par le projet d’aménagement d’une piste cyclable le long des rails, à seulement 40 mètres du RAVeL, qui longe la Meuse. Là encore, le TEC indique que le RAVeL est réservé à la fois aux piétons et aux vélos, et que l’ajout d’une piste cyclable, uniquement réservée aux vélos, “sécurisera autant les cyclistes que les promeneurs puisque ceux-ci seront séparés plus efficacement”.

Plan du boulevard Zénobe Gramme qui accueillera le tram. ©DR

Pour présenter davantage le projet et “rassurer les citoyens”, une réunion sera organisée le 10 octobre en présence de tous les acteurs du chantier. À noter que cette rencontre pourra être suivie en ligne.

En attendant, l’OTW, l’agent responsable du chantier, ainsi que le service Commerce de la Ville de Herstal sont allés, début de semaine, à la rencontre des commerçants concernés par les futurs travaux d’extension dans le but de répondre aux interrogations de ceux-ci et de, “surtout, prendre en compte leurs contraintes et leurs réalités de terrain afin que le chantier se passe au mieux”.