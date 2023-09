Herstal : Il braque pour rire !

Ce dernier n’a pas trouvé la blague à son goût. Il devait peut-être manquer d’humour. Qui sait ? En tous les cas, confronté à l’individu qui était porteur d’un masque buccal qui lui a demandé de lui remettre le contenu de sa caisse avant d’insister et de le menacer de sortir une arme, il a préféré actionner le bouton d’alarme qui a prévenu la police plutôt que se tordre de rire.

Même pas drôle

Le commerçant n’a toutefois pas perdu son sang-froid et a refusé de lui remettre de l’argent. Ismaël est sorti du commerce et s’est fait cueillir par les forces de l’ordre. Il était seul sur place. Lors de son interpellation, immédiatement à la suite des faits, en état d’ivresse manifeste, le jeune homme avait déjà signalé qu’il s’agissait d’une blague. Entendu quelques heures plus tard, le suspect a déclaré qu’il ne se souvenait de rien, compte tenu de l’état alcoolisé dans lequel il se trouvait la veille. Il a précisé qu’il n’avait aucune arme. Il n’a parlé ni de défi, ni de la présence d’un ami à proximité du magasin.

Il a expliqué qu’il avait bu de l’alcool avec un ami. Concernant l’ami en compagnie duquel il avait consommé de la Vodka, il a précisé ne plus se souvenir du moment où leurs chemins s’étaient séparés. Un peu plus tard, il a déclaré qu’il s’agissait en réalité d’une sorte de défi. Selon lui, il aurait consommé de la vodka avec un ami et ce dernier lui aurait dit en rigolant qu’il n’était pas capable de réaliser un hold-up. Un de ses copains a d’ailleurs déposé une attestation à ce sujet. Ce dernier a même précisé que le commerçant avait également ri. La cour n’a pas eu cette analyse. Pour les magistrats, son comportement ne laisse aucun doute sur son intention de se faire remettre de l’argent et de se l’approprier. La cour a estimé la tentative d’extorsion établie. La petite blague d'Ismaël lui a coûté un an de prison avec sursis probatoire.