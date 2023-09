Liège : il fait une clef de bras à un homme de 75 ans

Mercredi après-midi, un homme âgé de 25 ans s’est approché d’un habitant du boulevard d’Avroy. Celui-ci avait une “attitude suspecte” et, pour cause, il a fait une clef de bras au riverain de 75 ans. Ce dernier s’est débattu, mais le suspect a tout de même réussi à subtiliser la montre de la victime. Le suspect a alors pris la fuite à pied. La police a cependant réussi à localiser le jeune homme via les caméras de vidéosurveillance de la Ville. Un témoin avait, en effet, déjà signalé l’attitude suspecte du fuyard.