Liège : Le père abuseur encourt dix ans de prison

Elles ont expliqué que les faits avaient débuté courant de l’année 2014, soit peu après la sortie de prison de l’intéressé. Elles étaient alors âgées de six ou sept ans. Elles ont décrit des scènes précises. Le suspect est déjà bien connu de la justice pour avoir commis des faits de mœurs concernant des mineures d’âge. Ainsi en 2012, il a été condamné pour avoir commis le viol d’une jeune voisine. En 2018, le tribunal l’a reconnu coupable d’avoir détenu des images pédopornographiques sur des jeunes filles.

Une sorte de cabale

Entre ces deux condamnations, il aurait donc commencé et continué à abuser sexuellement de ses enfants. Lors de l’enquête, il serait apparu qu’il s’en était également pris à sa filleule et sa nièce. Entendu, le suspect a totalement nié les faits. Il n’a pas hésité à déclarer que ses filles avaient menti et inventé des faits pour l’accuser. Selon lui, les accusations seraient une cabale dont son ex-épouse est l’instigatrice.

Pour le parquet général, le suspect représente un réel danger pour les enfants. Le magistrat a souligné l’absence de remise en question et d’aveux. L’avocat de la défense a estimé que son client était jugé de manière partiale à la suite de ses antécédents spécifiques. L’enquête n’aurait pas été objective. Il a plaidé l’acquittement ou une peine de maximum cinq ans permettant à son client d’obtenir un sursis probatoire.