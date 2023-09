L'ULiège projette le retour des Facultés de Droit et Sciences humaines au centre-ville sur les sites d’Ethias et Chiroux

Le plan Infrastructures de l’ULiège prévoit un investissement de 150 millions pour les 5 prochaines années. “Tel qu’inscrit dans son plan stratégique institutionnel, l’Université de Liège veut réinvestir le centre-ville”, affirmait mardi Rudi Cloots, conseiller de la Rectrice aux Infrastructures. L’ULiège entend ainsi contribuer au redéveloppement des quartiers aux côtés de la ville. Car qui dit retour d’étudiants en centre-ville, dit consommation et utilisation des services que la ville propose. Comme annoncé dans nos pages en avril 2022, un projet est toujours à l’étude pour ramener les Facultés de Droit et de Sciences humaines en centre-ville. “Nous avons eu une réunion de concertation. Un site potentiel pour accueillir les deux facultés est le site des Croisiers à Liège”, a-t-il dévoilé. Avec le départ d’Ethias à Coronmeuse, le vaste site de 14 000 m2 sera en effet bientôt libre d’accueillir une nouvelle activité. Un promoteur immobilier, qui a déjà racheté le terrain, aimerait le récupérer pour fin 2024. Selon les discussions, il pourrait le mettre à profit de l’ULiège par la création de logements, activités tertiaires (commerces et restaurants), et salles de cours… “Cela aurait une cohérence de regrouper les facultés non loin de la place du XX août”.