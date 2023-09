De l’éclairage LED pour plusieurs salles culturelles liégeoises

Le vaste chantier de rénovation énergétique des infrastructures culturelles est soutenu dans le cadre du plan de relance européen (Plan pour la reprise et la résilience), pour un montant total de 53 millions d’euros. Ce projet prévoit à la fois des rénovations globales de bâtiments culturels appartenant ou non à la Fédération Wallonie-Bruxelles et des travaux ponctuels visant à réduire la consommation d’énergie (isolations, châssis…).

Trois infrastructures

C’est dans cette optique que le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé le lancement d’un marché visant à remplacer les éclairages halogènes de 10 salles de spectacle par de l’éclairage LED pour un budget estimé à 8 millions d’euros. Parmi les salles concernées trois se situent en région liégeoise : le Forum, le Manège de la Caserne Fonck et l’Orchestre Philharmonique royal de Liège.

”Rendre nos salles de spectacle plus performantes sur le plan énergétique est une priorité absolue pour aider directement les opérateurs culturels à réduire leurs factures d’énergie et pour accueillir le public dans de bonnes conditions. Cela permettra aussi de rendre le secteur culturel plus résilient sur le long terme et de participer à la nécessaire transition écologique”, conclut la ministre de la Culture Bénédicte Linard.