Grâce-Hollogne : Un distributeur de billets Batopin opérationnel place Préalles

Les quatre grandes banques belges (Belfius, KBC, BNP Paribas Fortis et ING) poursuivent la suppression d’agences dans le pays, et par là le nombre de distributeurs automatiques de billets. Réunies dans le groupement Batopin, les banques se sont engagées à mettre en place des distributeurs automatiques dans chaque commune. Sur la commune de Grâce-Hollogne, un distributeur de billets vient ainsi d’être installé, place Préalles, et opérationnel depuis ce vendredi.