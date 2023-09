Il est sexuellement attiré par les enfants

Frédéric a comparu détenu devant le tribunal correctionnel de Liège et a fait des déclarations particulièrement interpellantes. L’homme a été mis sous mandat d’arrêt en juillet 2022. Il serait suivi psychologiquement, mais le moins que l’on puisse écrire c’est que le travail semble encore bien long… “On a eu une aventure”, a déclaré le prévenu. “On a eu une relation amoureuse. Il est venu chez moi. J’avais bu. Il voulait savoir comment c’était d’embrasser quelqu’un. Je lui ai conseillé d’embrasser quelqu’un de son école, mais il a refusé. Il voulait que ce soit moi.”

La majorité ne fait pas loi

Mais Frédéric est allé bien plus loin qu’un baiser. Il a commis des atteintes à l’intégrité sexuelle et des viols sur le jeune garçon. “C’est la loi qui dit qu’il ne peut pas consentir. C’est un adolescent. Il faut remettre l’église au milieu du village”, a-t-il cru bon d’ajouter sur un ton irrité. “Aujourd’hui les jeunes sont de plus en plus exposés à de la pornographie. Un cas n’est pas l’autre. La majorité ne fait pas loi”, a-t-il estimé. Selon Frédéric, le jeune homme ferait des tentatives de suicide parce qu’il a été envoyé en prison…

Lors de son audition, l’homme avait déclaré qu’un enfant devait pouvoir donner son consentement à des actes sexuels à partir de 7 ans et des relations complètes dès 11 ans. “Ma mère m’a toujours dit que 7 ans, c’est l’âge de raison. Un enfant peut choisir.” Pour Frédéric, un pédophile, c’est une personne qui enlève les enfants pour les violer. “Un viol, c’est un acte violent.” Le suspect a rencontré des experts psychologues chargés de déterminer s’il était admissible à des conditions probatoires. Selon ses psychologues, le risque de récidive est élevé. “Les psychologues sont là pour vous enfoncer”, a-t-il estimé. Le tribunal a remis la suite du dossier dans l’attente de l’audition du père du jeune homme.