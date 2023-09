Inondations : la Croix-Rouge de Chaudfontaine réintègre son local

Comme on le précise à la Croix-Rouge, ce local deviendra un point d’accueil pour tous les habitants de la localité mais également un espace de formations aux premiers secours. “Le bâtiment a été remis totalement à neuf avec le soutien de la commune”, confirme Dorian Delcourt, coordinateur pour la zone à la Croix-Rouge de Liège. “Après les inondations, le point d’accueil temporaire installé par la Croix-Rouge à Source O Rama a réuni de nombreux riverains qui ont continué à se réunir une fois le point d’accueil fermé. La Maison Croix-Rouge est désormais là pour maintenir ces liens sociaux. Plusieurs personnes sinistrées sont devenues bénévoles”.

L’horaire définitif n’est pas encore acté, mais la Maison Croix-Rouge de Chaudfontaine ouvrira ses portes 2 à 3 fois par semaine dès le mois d’octobre.

Épicerie sociale

Il est à noter que la Croix-Rouge de Chaudfontaine dispose d’une seconde antenne, à la rue du Charbonnage à Vaux sous Chèvremont. On y trouve une épicerie sociale. Une quinzaine de personnes fréquentaient les lieux avant les inondations, mais ce chiffre est passé aujourd’hui à une cinquantaine de personnes ! Les bénéficiaires de l’épicerie paient 50 % du prix magasin pour leurs courses. On trouve également à Vaux une vestiboutique et une brocante, magasins de seconde main ouverts à tout public. Le local de Vaux a également été complètement sinistré par les inondations mais a pu rouvrir ses portes en mars 2022.

Pour rappel toujours, à la suite des inondations de 2021, trois points d’accueil et de distribution alimentaire avaient été ouverts, à Vaux et Chaudfontaine et plus de 200.000 repas y avaient été offerts aux sinistrés. La Croix-Rouge a distribué pour 180.000€ d’électroménagers divers, a pris en charge l’accompagnement social des personnes sinistrées, la certification gaz pour plusieurs dizaines de ménages, l’achat de déshumidificateurs et de groupes électrogènes (200.000€). Près de 400 ménages plus démunis ont reçu une aide financière directe pour un montant total de 335.530 €. Deux écoles ont pu se rééquiper. Enfin, tous les habitants sinistrés ont reçu une allocation allant de 230 à 350€ selon la composition de la famille.