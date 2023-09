La Cité des Métiers : un acteur de plus ouvrira bientôt ses portes au Val Benoît

”Sur un seul et même site, cette Cité des Métiers rassemblera tous les acteurs de l’insertion professionnelle mais aussi le monde de l’enseignement, celui de la formation professionnelle et celui de l’emploi”, détaillait, impatient, Thierry Castagne, président de la Cité des Métiers. Déjà installée (depuis novembre 2021) dans le parc Économique Zénobe Gramme à Angleur, la Cité s’installera donc définitivement au Val Benoît “début 2024”. Le bâtiment sera partagé avec l’Université de Liège et le Forem dont les missions sont tournées vers l’orientation et la formation. Au total, près de 6.000 m² seront donc dédiés à ces activités, la cité occupant 1.230 m² de ces espaces. Et Thierry Castagne d’insister sur le caractère gratuit, neutre et anonyme de ce guichet unique, “sorte de première ligne d’orientation”, avant le Forem, l’IFAPME et d’autres acteurs du secteur.

Christie Morreale, ministre de l'Emploi et Thierry Castagne, président de la Cité des Métiers. ©Tonneau

Nul doute que cette inauguration/relocalisation au cœur du Val Benoît dopera les statistiques d’un outil qui, depuis deux ans, fonctionne déjà très bien. “En 2022, 10.000 personnes ont en effet poussé les portes de la Cité des Métiers à Liège”, détaillait la ministre qui insistait ce vendredi matin sur le caractère universel du lieu. “C’est en effet un outil qui vaut autant pour les étudiants que pour les plus jeunes, dès 10-12 ans, qui désirent s’informer sur un futur métier. Sans parler de ceux qui veulent réorienter leur carrière. Il y en a plus qu’avant puisque nous ne sommes plus à une époque où on reste toute sa carrière dans une même entreprise”.

À en croire les intervenants du jour, le site du Val Benoît ne pouvait en tout cas pas être mieux choisi pour cette Cité des Métiers qui mise sur sa grande accessibilité. “Ici, elle fait sens”, indiquait Cédric Swennen, président de la Spi, qui pointait du doigt le futur arrêt de tram situé juste sous les fenêtres de l’ancienne centrale thermoélectrique.

Coût estimé de ce vaste chantier : 23,16 millions d’euros.