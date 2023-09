L’entreprise de fret aérien EZ Cargo étend ses activités à Liege Airport

Un beau succès pour le fondateur de l’entreprise, Nicolas Simons, qui après cinq ans en tant que commercial dans le secteur, a décidé en 2016 de lancer sa propre activité d’agent neutre dans le secteur du fret aérien avec son ami et associé Damien Rizzo. Il s’agit d’offrir aux logisticiens “une solution basée sur l’expertise pour les commodités particulières qui doivent être transportées d’un point A à un point B”. EZ Cargo centralise et sous-traite toutes les étapes nécessaires à l’acheminement, aux quatre coins du monde. Après avoir remporté trois années de suite le prix NAP (Neutral Air Partner, l’un des plus importants réseaux d’architectes de fret aérien) du “Best Performing Partner en Europe”, EZ Cargo continue son ascension, en espérant un jour décrocher le prix mondial.

Outre EZ Cargo, le duo a également mis sur pied Sky Art Service, une société de fret d’œuvres d’art en Europe, États-Unis, Asie… EZ Cargo et Sky Art reposent sur une équipe de 20 personnes.

Avec l’inauguration d’un entrepôt à Liege Airport, EZ Cargo entend ainsi “créer un outil logistique permettant d’internaliser une série de services jusqu’alors confiés à des partenaires (stockage, manutention, sécurisation…) et ainsi optimiser les coûts et l’expérience client, mais aussi ramener l’expertise localement”. “Le marché manque actuellement de partenaires locaux pour les accompagner dans leurs challenges logistiques”, souligne Damien Rizzo.

”EZ Cargo a un ancrage local très fort, symbolisé par cette nouvelle implantation. Notre expertise est déjà reconnue bien au-delà des frontières de la Belgique, mais on veut avoir le même positionnement auprès d’acteurs locaux”, ajoute Nicolas Simons.

