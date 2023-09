Les travaux du rond-point pont Baudouin, à Huy, ont pris du retard

Difficile de circuler à Huy, au pied du pont Baudouin. Et encore plus aux heures de pointe. La raison ? Les travaux du rond-point Charte des Libertés, sur la rive droite. Le chantier en est toujours au stade des impétrants (gaz, eau et électricité). "Il y a un petit problème avec les conduites de gaz, explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Les soudures ont été refusées, elles doivent être recommencées." Et alors que ces travaux auraient dû se terminer le 30 septembre, la Sofico annonce une prolongation jusqu’au 16 octobre. "On a préféré annoncer le scénario du pire", explique sa porte-parole. Donc, encore pour quinze jours, les automobilistes ne peuvent prendre la N90 et le quai Dautrebande vers Liège. Ils sont déviés via le pont, le quai de Compiègne et le pont de l’Europe.