300 heures chrono pour se lancer dans le monde professionnel

Cette formation, financée par le Fonds Social Européen, à hauteur de 152 000 euros, va permettre à l’ASBL de former, entre 2023 et 2025, 72 jeunes à la vie active. Une occasion unique de “trouver votre voie” de manière ludique et totalement gratuite. Les participants seront même rémunérés à hauteur de 1,50 euro par heure.

Trois mois “pour réfléchir à son avenir, c’est un bon investissement”, indique l’ASBL. “Trop souvent, les jeunes en recherche d’emploi foncent tête baissée sans réfléchir et le regrettent plus tard”, ajoute-t-elle.

Moins de 100 heures de théorie

Développer des compétences professionnelles, renforcer ses atouts et explorer de nouveaux domaines en 300 heures, tout en gardant le temps de s’amuser et de se dépenser. L’ASBL a, à cet effet, prévu de nombreuses activités artistiques et sportives pour répondre aux demandes de son public cible, habitué des lieux de la Maison des jeunes.

Si la formation s’étale sur 300 heures, seules 100 d’entre elles sont destinées à des cours théoriques. Création de CV, simulation d’entretien, ou encore inscription sur les sites d’offres d’emploi, la formation est principalement pensée pour “redynamiser les jeunes”.

“Nous allons proposer des cours de self-défense, créer un partenariat avec une radio locale, mais aussi s’intéresser à la mobilité de ces jeunes, qui devront, dans le futur, se rendre sur leur lieu de travail”, explique l’ASBL. Le dernier mois sera consacré au stage dans l’entreprise de leur choix.

La première formation débute lundi prochain. Il est néanmoins encore possible de s’inscrire pour les prochaines sessions via le 0487 27 49 09.