De Lijn n’a pas donné suite à la mise en demeure envoyée par la commune de Juprelle

Depuis le mois de juin dernier, à l’annonce de la suppression de la ligne 74 Liège-Tongeren et de son remplacement par le bus 79, la commune de Juprelle n’a pas fini d’en découdre avec la société de transports flamande De Lijn. Pour cause, avec ce changement, certains villages de l’entité ne sont plus desservis par ce bus, qui ne passe qu’une fois par heure, en empruntant la N20.