Grâce-Hollogne : Il s’en prend sexuellement à des déficientes

Andy, un habitant de Grâce-Hollogne âgé de 34 ans, encourt 6 ans et 6 mois de prison et 5 ans de mise à disposition du Tribunal d’Application des Peines, devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis un viol et des attentats à la pudeur sur une jeune fille de 15 ans et une autre de 17 ans, déficientes mentales. Il aurait aussi commis des atteintes à l’intégrité sexuelle d’une troisième jeune fille de 14 ans également atteinte d’un retard mental. Les faits avec les deux premières jeunes filles se seraient produits le 14 avril 2018 au domicile de l’intéressé. Andy est déjà connu des autorités pour avoir commis un viol sur une mineure d’âge. En 2018, il a commencé à converser avec une des deux mineures d’âge sur Facebook, un site sur lequel il a plusieurs comptes à son nom. Ces deux jeunes filles étaient scolarisées dans l’enseignement spécialisé. Il les a invitées chez lui.