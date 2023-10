La bibliothèque d’Oupeye célèbre les écrivains nordiques

Du 3 au 20 octobre, l’exposition Écrire un roman policier sera ouverte au public. L’occasion pour les Oupéyens de découvrir les dessous du polar. Le 11 octobre, les Chuchoteurs d’Histoires, à 15 heures, raconteront des histoires aux enfants curieux, dans une ambiance calme et imaginaire.

Des activités sont également organisées pour les adultes qui souhaitent en apprendre plus sur les romans policiers scandinaves.

La bibliothèque a, en parallèle, décidé d’organiser sa “semaine numérique”. L’occasion pour les citoyens de se former, gratuitement, aux logiciels Word et Excell. La réservation à ces formations est obligatoire via le numéro 04 267 07 71.

Enfin, les enfants de 9 à 12 ans pourront partir à la découverte de la création d’un personnage de manga, le jeudi 26 octobre, de 14 à 16 heures.