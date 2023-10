Un octobre rose en Cité ardente

Il ne s’agira pas de peindre le bâtiment, mais bien de l’illuminer aux couleurs de la campagne Think Pink durant tout le mois, jusqu’à 23 heures. Une façon pour la Ville de sensibiliser sa population au type de cancer le plus fréquent en Belgique. En effet, chaque année, 11 000 femmes sont touchées par cette maladie.

Think Pink lance sa campagne des rubans roses pour sensibiliser au cancer du sein

Au-delà de cette illumination zéro carbone, la Ville prévoit l’envoi d’une newsletter aux commerçants pour les inciter à devenir des ambassadeurs Think Pink, en proposant des rubans roses à la vente. Une newsletter à destination des coiffeurs sera également envoyée afin de leur proposer de rejoindre la campagne permanente “coupe d’éclat”. Il s’agit d’instaurer dans les salons volontaires la coupe gratuite pour les personnes qui souhaitent faire don de leurs cheveux à l’association.

Une fois les queues-de-cheval de minimum 30 centimètres reçues par Think Pink, elles sont revendues à des perruquiers. L’argent récolté par l’association sert alors à verser 200 euros aux personnes touchées par un cancer du sein qui rencontrent des difficultés financières et qui souhaitent se procurer une perruque.

Avec ces actions de sensibilisation, la première échevine en charge de l’Égalité Femmes Hommes, Christine Defraigne, met un point d’honneur à prévenir ce cancer et à le dépister le plus tôt possible car, “plus vite le diagnostic est posé, plus les chances de guérison sont grandes”.