Chaudfontaine confirme l’option du centre de divertissement aquatique et thermal

Deux ans après les inondations de juillet 2021 en effet, la Commune de Chaudfontaine vient de confirmer, par un vote, cette option avancée en juin dernier par le bourgmestre Daniel Bacquelaine : la démolition de la piscine et la construction d’un nouveau complexe. Ce mercredi, les élus communaux ont voté pour la concession des terrains de la piscine. Il s’agit d’une concession de travaux ayant pour objet la conception, la réalisation, le financement, la maintenance et l’exploitation d’un centre de divertissement aquatique, thermal et ludique à destination d’un public familial. Si l’intention est donc toujours de développer ici une activité aquatique, elle ne prendra pas la forme d’une piscine classique. Les bâtiments actuels devront d’ailleurs être démolis et c’est bien un privé qui sera chargé de faire vivre le (futur) complexe.

Trop cher

À la suite de la catastrophe de juillet 2021, le projet de rénovation du bassin historique de Chaudfontaine, avec sa célèbre toiture pivotante, avait été mis entre parenthèses. Clairement le montant de la rénovation devait être revu tout comme la stabilité des lieux. Ainsi, après de nombreuses études et malgré la volonté de la Commune conserver la toiture, le couperet était tombé au début de l’été : la démolition était inévitable et la reconstruction s’annonçait trop chère pour les finances publiques… 15 millions d’euros au moins.

Pas question de ne rien faire ceci dit… la décision prise ce jeudi oriente désormais le projet vers une activité plus touristique.

On y détaille que la concession en question, concernant le terrain de la piscine mais aussi une parcelle le jouxtant, en rive droite de la Vesdre, sera effective pour une durée de 50 années. Le bénéficiaire de celle-ci serait donc “chargé de construire et d’exploiter un centre de divertissement aquatique, thermal et ludique à destination d’un public familial offrant des activités de baignade originale. La contrepartie des investissements financiers par le concessionnaire consiste dans le droit d’exploiter les ouvrages”.

Les missions comprennent donc la conception, les travaux de démolition, de construction, d’aménagement, le financement, la maintenance et l’entretien du site, et ce, durant toute la durée de la concession… sans oublier l’exploitation.