La foire à 1 € de Statte et ses 60 forains font leur retour en bord de Meuse

Cette douzième édition réunit pas moins 60 forains, qui viennent terminer leur saison à Huy. Comme chaque année, les visiteurs auront l’occasion de découvrir une cinquantaine d’attractions pour petits et grands. Mais ce n’est pas tout car des spectacles en soirée sont aussi prévus. "Tous les week-ends, du vendredi au dimanche, il y aura des spectacles notamment de chant avec des reprises de variétés, de Johnny, Claude Barzotti. Nous organisons aussi plein d’activités pour les enfants comme la Saint-Nicolas, Halloween ou des ateliers de grimage."

Une formule qui séduit

Si la foire de Statte est devenue mythique, c’est grâce, bien évidemment, à ses manèges et stands accessibles à partir d’un euro. Un point d’honneur auquel Carine Schweig tient. "C’est notre mot d’ordre. Lorsque j’ai créé la foire avec mon mari il y a douze ans, nous voulions être accessibles à tous. Mais surtout à ceux qui avaient le moins de moyens. C’est ce qui fait notre force, et on veut garder cet état d’esprit." Et cette ligne directrice, les forains présents doivent tous l’appliquer, tout comme les vendeurs de nourriture. "La règle veut que nous vendions au minimum deux produits au prix de 1 €", explique le gérant d’une friterie sur place.

Les détenteurs d’attractions plus volumineuses sont, quant à eux, autorisés à demander 2 €. Pour Anthony Peeters, propriétaire de quatre manèges, il est évident que les prix dérisoires sont la raison du succès de la foire. "Nous avons des enfants qui économisent juste pour la foire, et puis qui viennent avec leur sachet rempli de pièces d’1 €. " Au total, ce sont 80% des attractions qui sont accessibles juste en échange d’une pièce.

Une fameuse organisation

Pour arriver à tout monter en temps et en heure, c’est le branle-bas de combat pour les forains. "On traverse toute la Belgique avec nos manèges et nos caravanes. Une fois sur place, nous devons tout installer de A à Z et le plus vite possible ", explique l’une des exposantes. "Mais nous avons de la chance ici à Statte. Nous avons un accès à l’eau et beaucoup d’espace", rajoute Anthony Peeters. Mais même si l’entre-aide est fort présente, Carine Schweig déplore un manque de main-d’œuvre. "On a besoin de bras forts pour monter toutes nos machines et on peine à en trouver. Heureusement, jusqu’ici, on a su s’en sortir."

Des nouveautés

Cette année, de nouveaux manèges seront de la partie. "Les gens pourront venir essayer un cinéma 5D, la chenille Big Apple, le Crazy Stars et le stand de tir à l’arc". En dehors des métiers forains, le visiteur y trouvera encore un bar à prix bas, ouvert tous les jours sous le chapiteau. Des brocantes auront aussi lieu chaque samedi le long de la berge et le tout, accessible grâce à un parking gratuit.

Programme et horaire disponibles sur la page "Foire à 1 euro. »