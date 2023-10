Retour gagnant pour les Fêtes de Wallonie à Huy après plus de 20 ans (photos)

Et bonne nouvelle pour Sonia, et aussi tous les autres: a priori, ce retour des Fêtes de Wallonie ne devrait pas être un one-shot. "On a l’intention de les pérenniser", souligne l’échevin des Événements Étienne Roba.

Mais dans le fond, pourquoi vouloir ressusciter l’événement ? "On veut recréer une identité wallonne et une identité hutoise, lance le bourgmestre en titre Christophe Collignon. Aucune région n’a jamais gagné sans fierté. Et je trouve que ça fait un peu défaut en Wallonie. On a un peu trop tendance à se laisser enfoncer, alors qu’on a énormément d’atouts et de talents."

Bref, celui qui est aussi ministre des Pouvoirs Locaux veut que la Région se retrousse les manches, "pour devenir ce qu’on a envie de devenir."

Mettre les groupes locaux à l’honneur

Et puis, les Fêtes de Wallonie, c’est aussi l’occasion de faire la part belle aux artistes locaux. "Ils sont quasiment tous issus de la région, détaille Étienne Roba. On a voulu proposer une programmation éclectique avec des années 80, du hip-hop, du rock… On finit la soirée avec un DJ, qui est le fils de Marc Ronveaux." Le tout en respectant le budget "cachet artistique" qui ne s’élève "qu’à" 15 000 €.

Pour ouvrir le bal sur la Grand-Place, peu après 15h (des spectacles pour enfants étaient organisés sur la Place verte dès midi), on a fait appel aux Marie-Claire, un groupe qui reprend des chansons des années 30 et 40. Et difficile de faire plus local, puisque quasiment toutes les artistes du groupe viennent de Huy. "On est content d’avoir participé à l’événement, sourit Nathalie Colas, une des chanteuses. Le public était là. La météo aussi. On a pris du plaisir sur scène." Et elle aussi, salue cet événement "qui est très culturel".

Car à Huy, on ne veut pas que les Fêtes de la Wallonie ne soient pas uniquement une occasion de picoler, comme c’est le cas dans d’autres villes. Car, comme l’a si bien dit le bourgmestre ff. Éric Dosogne: "On va beûre un pti verre, mais nin d’trop quand même. Il faut quand même wârder les idées bin claires".