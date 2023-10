Concrètement, ce budget doit permettre aux citoyens de proposer des projets d’investissement et de voter pour leur favori. “Il est important de permettre aux citoyens de s’investir dans la prise de décision communale. Nous voulons que les habitants s’impliquent dans la vie de leur village, de leur quartier et de leur commune. Les objectifs sont, entre autres, l’amélioration du cadre de vie de la population, la réalisation de projets destinés à tisser du lien social, de rapprocher les habitants de leurs institutions locales et de partager avec eux une partie de la réalité des procédures administratives”, explique Pauline Gobin, Échevine des Affaires sociales.

En pratique, le groupe porteur du projet devra être constitué soit en ASBL dont le siège social est établi sur le territoire de la commune d’Esneux, soit en association regroupant au minimum 5 personnes âgées de minimum 18 ans et domiciliées à des adresses différentes à Esneux, jouissant de leurs plein droits civils et politiques, et ayant désigné une personne référente.

Quant aux conditions, pour être recevable, la majorité MR-PS précise que le projet devra :

- être localisé sur une propriété accessible au public sur le territoire de la commune d’Esneux, soit sur un terrain privé, soit sur le domaine public ;

- être un projet d’investissement (c’est-à-dire une dépense à caractère exceptionnel qui ne génère pas de frais de fonctionnement courants) et non ponctuel ;

- être mis en œuvre dans les deux ans qui suivent la sélection du projet lauréat ;

- favoriser la rencontre entre les citoyens, la convivialité et l’intégration sociale ;

- répondre au minimum à deux de ces critères : le projet favorise la cohésion sociale, l’intergénérationnel et l’interculturel ;

- participer à l’amélioration du cadre de vie ;

- favoriser la mobilité douce et les déplacements alternatifs ;

- participer au développement économique de la commune et/ou au développement de nouvelles pratiques économiques (collaboratives, circulaires, etc.) ;

- répondre à des besoins liés à des difficultés humaines, sociales ou physiques ;

- participer à l’éducation permanente au sens large (sport, culture, mouvements de jeunesse, etc.) ;

- valoriser le patrimoine communal.

Le groupe d’opposition Agora a, de son côté, salué cette décision qu’elle soutenait pleinement… et en a profité pour proposer un amendement (voté). “Le groupe Agora a bien sûr voté pour car c’est une initiative louable qui encouragera la participation citoyenne et permettra l’éclosion de projets locaux innovants et inattendus”, se réjouit Jérôme Hardy, chef de groupe qui a donc proposé la sélection de plusieurs projets (et non un seul), “pour éviter l’effet pervers de projets budgétés au maximum du budget disponible et excluant de facto les projets peu coûteux”.

La phrase “un seul projet sera lauréat” a été adaptée en projets lauréats “jusqu’à épuisement du budget”.