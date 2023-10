Ceci dit, les six recyparcs suivants resteront théoriquement accessibles : Angleur, Beyne-Heusay, Boncelles, La Calamine, Nandrin et Raeren

Dans la foulée, le call center de l’intercommunale sera inaccessible : les emails et les appels téléphoniques seront indisponibles. Le site administratif de Herstal restera toutefois accessible.

La situation pouvant évoluer, Intradel (qui fait aussi la grève des communiqués de presse) invite les citoyens à téléphoner avant de se rendre dans un recyparc afin de s’assurer de l’accès et de la disponibilité des conteneurs et à consulter les supports digitaux (site internet et réseaux sociaux) pour connaître l’évolution de la situation.