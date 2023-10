Le conseil communal des ados récolte de la nourriture pour les animaux dans le besoin

La jeunesse du Conseil communal des ados de Waremme n’est pas indifférente à la cause animale. C’est pourquoi, cette année et à leur demande, ils dirigeront d’une main de maître la collecte de nourriture pour animaux de compagnie. "Les jeunes se sont montrés particulièrement touchés par la cause. Ils savent les difficultés que rencontrent les associations. Ils ont donc insisté pour organiser la collecte cette année", explique Aurélie Van Keerberghen, échevine du Bien-être animal. Cette troisième édition se tiendra ce mercredi 4 octobre, Place Albert 1er entre 14 h et 18 h. Et ce seront les jeunes qui recevront les donneurs. "Ils ont été formés à sensibiliser sur le bien-être animal. Ils n’hésiteront donc pas à informer et répondre aux questions."