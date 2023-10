Liège : “Infirmiers de rue” recherche 50 000 euros pour sortir des sans-abri de la rue

Depuis 2019, l’association médico-sociale active à Liège “Infirmiers de rue” accompagne les plus vulnérables en vue d’une réinsertion durable dans la société au travers du logement. “Nous prenons en charge les personnes qui sont en rue depuis plusieurs années et cumulent des problématiques importantes en termes de santé physique, psychique et d’assuétudes, et qui présentent donc un risque de décès prématuré. Cette prise en charge a toujours pour objectif de les reloger durablement et le plus vite possible”, explique Estelle Charlier, travailleuse sociale d’Infirmiers de rue à Liège. “Nous allons en rue, créons un lien avec la personne. Le premier contact démarre par l’hygiène et les soins de celle-ci”. “Les maraudes sont effectuées par une infirmière de rue et une travailleuse sociale”, précise-t-elle. “On essaie d’aller à leur rencontre une fois par semaine. Une fois que la personne est prête, on passe à la recherche d’un logement”. L’équipe a déjà réussi à reloger une dizaine de personnes et assure actuellement un suivi intensif de 20 personnes, dont 10 en rue, 6 en logement individuel et quatre en institution. “L’objectif est d’arriver à accompagner simultanément 24 personnes d’ici fin décembre”, déclare Emmanuelle Paul, coordinatrice.

Infirmiers de rue Liège ©cesar burton

Des logements modulaires

Le relogement s’apparente au parcours du combattant pour les sans-abri, confrontés au manque de logements abordables ou à la discrimination de la part de propriétaires privés peu friands à leur ouvrir la porte de leurs biens. “Mais nous sommes là pour faire le lien entre le propriétaire et le sans-abri, pour rassurer le premier, et accompagner le second”, confronté “à la fracture numérique, aux blocages et incohérences administratives… Nous offrons aussi un kit d’emménagement. Notre aide n’est pas limitée dans le temps, nous continuons le suivi social tant que la personne en a besoin”, explicite Hélène Capocci, responsable logements. Autre grosse difficulté pour le sans-abri : l’augmentation des loyers au prix médian actuel de 450 euros pour un studio à Liège “alors que ceux-ci bénéficient du RIS de 1200 euros par mois.” Une fois logé, l’accompagnement continue “vers une stabilité psycho-médico-sociale”.

En 2023, trois personnes supplémentaires ont déjà été relogées et 5 entrées en logement sont en préparation : “des logements vont être mis à disposition en octobre, novembre et décembre grâce à des collaborations avec, entre autres, la coopérative immobilière sociale Les Tournières”, note l’équipe à la recherche sans cesse de solutions nouvelles. Un autre projet de relogement de sans-abri en logements modulaires (type tiny house) est aussi en cours, “mais pour cela nous avons besoin d’un terrain inoccupé qui nous serait mis à disposition par la Ville de Liège”. Des discussions sont en cours avec celle-ci. “Nous devons trouver des solutions innovantes mais les pouvoirs publics doivent aussi agir”, car si une politique de gestion de crise à court terme existe, “il n’existe pas de politique à long terme”.

Et d’épingler d’autres points noirs : “le manque de structures d’accueil ou non adaptées (PMR, assuétudes, sous méthadone…), le manque de places en hôpitaux, centre de cures et postcures, services psychiatriques, le manque de moyens financiers et humains ou encore le manque de préparation à la sortie de prison”.

Hélène Capocci, responsable logements, Emmanuelle Paul, co-coordinatrice, et Estelle Charlier, travailleuse sociale d'Infirmiers de rue à Liège. ©Aude Quinet

Un crowdfunding

L’équipe multidisciplinaire de l’ASBL composée de trois personnes en 2019 atteint aujourd’hui dix personnes à 4/5 temps : trois infirmières, trois assistances sociales, une travailleuse sociale, une référente logement et deux coordinateurs. “Sur un budget global de 600 000 euros, seuls 20 % sont subsidiés de façon ponctuelle par l’INAMI et la Région wallonne. Le reste vient de fondations et de mécènes mais surtout du grand public”, note la coordinatrice. Pour permettre de boucler son budget, et ainsi pérenniser ses activités, l’ASBL Infirmiers de rue lance une levée de fonds (crowdfunding) d’un montant espéré de 50 000 euros, “soit l’équivalent de 200 maraudes et accompagnements médico-sociaux”.

Entre le 1er janvier et le 15 août 2023, Infirmiers de rue Liège a réalisé 402 rencontres lors de 153 maraudes de prospection et d’accompagnement, 937 démarches administratives en faveur de ses patients, 132 visites en logement et 45 visites en institution.