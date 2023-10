Encore un projet d’éoliennes mis sur pause en Basse-Meuse

Finalement, il n’en sera rien, en tout cas pendant encore quelques années. En effet, tant qu’il ne sera pas possible d’établir la compatibilité entre le télescope Einstein et les éoliennes, plus aucun projet éolien ne sera autorisé sur le territoire. Néanmoins, cela pourrait représenter un délai de plus de deux ans sachant que l’annonce du lauréat entre la Sardaigne et la région Meuse-Rhin ne sera faite qu’en 2025.

Dès lors, dans l’attente de connaître la localisation du futur observatoire européen le plus avancé de détection des ondes gravitationnelles sera construit, Engie-Electrabel a décidé de suspendre ses dossiers éoliens pour “éviter des démarches inutiles qui seraient de toute façon refusées”.

Un retard “critique”

Cette nouvelle n’arrange cependant pas le distributeur d’énergie, qui juge la situation “critique pour le développement éolien dans la région”. “Avec Visé, Oupeye et Dalhem, on s’assoit sur près de 50 mégawatts”, soit l’énergie nécessaire pour fournir près de 8 000 foyers, regrette Michaël Lavry, responsable développement chez Engie.

Ce dernier annonce d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’un abandon de projet, mais bien d’une “mise en suspens”, considérant qu’il sera possible de réintroduire des demandes de construction et d’exploitation d’éoliennes une fois l’emplacement exact du télescope connu.