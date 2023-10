Fin du démontage de la liaison aérienne 150 kV entre les postes d’Awirs et Rimière

”Face à l’évolution des besoins du secteur économique dans la région, combinée à l’augmentation des sources de production d’énergie renouvelable, un réaménagement important du réseau haute tension liégeois est nécessaire afin de continuer à répondre aux besoins de la société et faire face aux défis énergétiques futurs”, indique Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique. Commencé en 2021, le démantèlement de la liaison existante reliant le poste électrique des Awirs à celui de Rimière “s’inscrit dans ce projet global de restructuration du réseau haute tension liégeois”. Construite en 1951, la ligne 150 kV Awirs-Rimière comptait 19 pylônes et s’étendait sur les communes de Flémalle, Engis et Neupré.