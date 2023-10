Hannut: une buse sauvée des barbelés par l’Animals Rescue Team à Grand-Hallet

Une partie de ses ailes trouées recousues

Une équipe de l’ART s’est alors rendue sur les lieux pour sauver le volatile. "Une fois libérée, la buse a subi un examen. On ne sait pas depuis combien de temps elle était là mais son état est stable et pas préoccupant", ajoute le secouriste, qui précise que le DNF (département de la nature et des forêts) a envoyé l’animal dans le centre de revalidation Creaves d’Andenne. Ce dernier spécialisé dans la prise en charge d’espèces animales vivant à l’état sauvage.

Le rapace fera également un crochet chez le vétérinaire en vue de recoudre la membrane des ailes trouée par les pointes métalliques. "C’est une fine couche de peau qui leur permet de planer. On espère qu’elle pourra revoler…"

Et s’il ne peut plus voler, qu’adviendra-t-il ? "S’il guérit, évidemment, il sera relâché. S’il ne sait plus voler, et par extension s’il ne sait plus chasser, alors il pourrait être euthanasié. Il est également possible qu’il finisse ses jours dans un centre de revalidation mais étant donné qu’il s’agit d’un animal sauvage, c’est plus compliqué car il est interdit de le maintenir en captivité."