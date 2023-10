Herstal : connaissez-vous cet homme suspecté de viol ?

Le 6 novembre 2018 entre 17 heures et 17h45, un individu a violé une jeune femme à Herstal. Ce jour-là, la victime attendait son bus pour rejoindre son domicile. Un homme s'est alors approché d'elle et lui a proposé de la raccompagner en voiture. Comme elle le "connaissait", via les réseaux sociaux, elle ne s'est pas méfiée et est montée dans le véhicule.