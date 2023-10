L’ex-Premier ministre français Bernard Cazeneuve à Liège : “Nous sommes si proches par notre géographie, notre culture, notre histoire… ”

En dialogue avec Philippe Malburny, rédacteur en chef de RTC-Télé-Liège, celui qui fut ministre de l’Intérieur durant les années noires de la France (avril 2014 à décembre 2016) était particulièrement bien placé pour répondre à la question : “Quels périls pour la démocratie ? ”, thème de son exposé.

À peine nommé à la fonction, l’homme (qui fut auparavant ministre délégué aux Affaires européennes et ministre délégué au Budget) comprend très vite l’importance de sa nouvelle fonction lorsqu’il entre place Beauvau et l’enjeu de ses responsabilités dans un contexte de terrorisme “low cost, né dans les quartiers, de jeunes qui subissent un endoctrinement d’un islamisme organisé” pour commettre des attentats contre la France et sa démocratie. Commence alors une course contre la montre “pour la sécurité de l’État et des Français” : refinancer la police et la gendarmerie, rehausser les effectifs (plus de 9000 emplois), recréer le renseignement territorial, renforcer l’espace Schengen…

Mais il est déjà trop tard, les attentats terroristes surviennent sans attendre et bouleversent la France (Charlie-Hebdo, Bataclan, Nice…). Ils marquent également l’ancien Premier ministre qui n’en oublie pas une seconde. Des événements tragiques qu’il livre en mémoire dans ses derniers ouvrages “A l’épreuve de la violence” et “Le sens de notre Nation”, publiés aux éditions “Stock”, et sur lesquels il est revenu face à une assemblée attentive ce lundi soir à Liège. Des événements vécus au cœur du pouvoir lorsque chaque décision engage la vie et l’avenir de la Nation.

Revenu au Barreau de Paris après l’éclatement de la gauche, Bernard Cazeneuve a aussi donné sa vision de la politique française actuelle, son regard sur le Président Emmanuel Macron, sa réflexion sur l’avenir de la démocratie et son éclairage pour un renouveau du socialisme en perte de confiance. L’homme politique prône la laïcité de l’Etat “fondamentale à la liberté de conscience”, mais aussi une politique “de conviction/de sincérité”, avec “un départ de la famille politique pour continuer à l’être”. “Il faut pousser les socialistes à retrouver les chemins de leur histoire”.

L’auditoire liégeois l’aura interrogé sur sa vision de la situation en Afrique, de la crise migratoire ou encore la guerre en Ukraine : “On doit continuer à aider l’Ukraine jusqu’à la victoire, sans quoi cela mettre en péril la sécurité de nos Etats” ; “Ce qui gangrène l’Afrique, c’est la corruption” ; Enfin, “il faut accepter les réfugiés mais prendre des mesures fermes pour les autres car on ne peut pas accueillir tout le monde. Si on ne le fait pas, on ne saura plus accueillir personne”, a présenté celui qui a organisé l’intégration de 12 000 réfugiés depuis Calais.