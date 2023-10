À partir de 15 heures, et jusqu’au dernier concert, qui commencera à minuit, les festivaliers pourront balancer, d’une scène à l’autre, en fonction de leurs envies. Plutôt rock, rap, ou encore électro ? Les plus curieux pourront également découvrir des artistes locaux sur la Scène Pôle, qui met en valeur des jeunes talents issus des écoles des provinces de Liège et du Luxembourg.

La scène électro de l'Unifestival. ©Unifestival

Il est conseillé aux festivaliers de se rendre au quartier Agora en bus, via les lignes 48, 58, 25 et 28, qui démarrent du centre-ville de Liège. Des perturbations sont néanmoins possibles. Il est recommandé par le TEC de vérifier, sur le site internet de la société de transports ou sur l’application, si la ligne que vous souhaitez emprunter sera bien desservie jeudi. À partir de 23 heures, et ce jusque 3 heures du matin, des navettes ramèneront gratuitement les festivaliers en sens inverse.

Quatre parkings seront également mis à disposition des visiteurs, qui devront arriver via l’entrée située à côté du B31 ou via le rond-point du boulevard du Rectorat. Ce dernier sera fermé à la circulation à partir du 5 octobre, jusqu’au 7 octobre à 7 heures.

Paiement par Payconiq

Sur place, de nombreux stands tenus par les cercles étudiants de l’université abreuveront les fêtards. Si le paiement cash est autorisé, et même obligatoire pour les stands de nourriture, le paiement par Payconiq est conseillé.

En effet, lors de l’achat de vos boissons, vous obtiendrez une réduction de 25 cents par ticket, soit de 50 cents par bière.

Alors préparez votre ecocup et rendez-vous à l’Uni, “le festival qui vous laissera sans voix” !