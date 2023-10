Quatre projets citoyens à Chaudfontaine pour un budget de 44 000 euros

Le premier, avec 73 votes, consiste en la décoration de deux cabines électriques situées rue Fosse Pierre et près du fort d’Embourg. Un budget 8 000 euros sera alloué à des artistes et des associations locales pour y réaliser deux fresques artistiques.

La cabine électrique près du fort d'Embourg. ©DR

Un accord de principe a déjà été passé avec RESA, propriétaire des cabines, autorisant l’embellissement de ces dernières.

Ensuite, 65 citoyens ont voté en faveur de la création d’une forêt jardin didactique dans un lieu encore inconnu sur le territoire de la commune. Un budget 5 000 euros permettra de réaliser un environnement durable dans lequel de nombreux arbres fruitiers seront plantés afin de permettre aux promeneurs d’y cueillir des fruits.

Le but du projet est d’y créer un endroit de vie et de rencontres agréable pour les habitants de la commune. Mais ce projet durable permettrait également, une fois implanté, d’en multiplier les initiatives puisque, selon ses penseurs, “une fois la première forêt comestible installée, il devient beaucoup plus facile d’en recréer d’autres gratuitement en multipliant les plantes”.

Le réaménagement du Square des Oûhès est également prévu. La commune souhaite y créer des espaces “cosy, nature et sportifs”, avec des rondins de bois en guise de bancs, un hôtel à insectes, une table de ping-pong en béton, ou encore deux pistes de pétanques restaurées.

Le square de Ninane. ©DR

Les citoyens espèrent également la sécurisation du site en interdisant le parking sauvage sur l’entièreté du square. Un budget de 10 000 euros sera destiné à cette fin.

Enfin, à Vaux-sous-Chèvremont, un budget de 21 000 euros est prévu pour la mise en place d’activités favorisant “l’art de vivre et le respect de la nature”. Plusieurs animations, telles que des excursions, des expositions, entre autres, seront organisées pour les petits et les grands.