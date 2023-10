Témoignages des experts dans le décès d’Alyah

Cette nuit-là, selon Laurence, 18 ans, à l’époque, la fillette aurait fait une chute et aurait perdu connaissance avant de reprendre ses esprits. La jeune fille a expliqué lui avoir donné un yaourt et puis l’avoir mise au lit. L’enfant a régurgité. Alyah avait des difficultés respiratoires. Laurence aurait alors secoué Alyah pour tenter de la réveiller.

Plusieurs causes possibles ?

La baby-sitter a appelé la maman avant d’appeler une ambulance. Les secours ont tenté de réanimer Alyah pendant environ une heure quinze avant de devoir se résoudre à l’impensable. Lors des expertises, il est apparu que la petite fille avait été secouée, mais également qu’elle était atteinte d’une malformation cardiaque qui aurait pu entraîné une perte de connaissance et une chute. Le tribunal correctionnel de Liège a décidé d’acquitter la jeune fille car plusieurs causes à ce dramatique décès ne pouvaient être exclues.

Un appel a été interjeté. Comme en instance, Laurence n’était pas présente devant les magistrats. Elle était représentée par son avocate, Me Sophie Gorlé. Cette dernière a expliqué que depuis les faits, sa cliente était en dépression et qu’elle avait fait une tentative de suicide. Une absence qui est à chaque fois très mal vécue par la famille de la petite Alyah. Les parents avaient confié qu’ils avaient découvert que la peau de l’enfant avait révélé des bleus à un poignet et aux jambes. La cour reprendra le dossier le 24 octobre prochain.