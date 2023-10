Tram : les quais Saint-Léonard et de Coronmeuse remis en double sens

Phase 1 – jusqu’au LUNDI 16 OCTOBRE : le tronçon de la place des Déportés situé entre le quai Saint-Léonard et la rue SaintLéonard verra son sens s’inverser vers le quai Saint-Léonard.

Phase 2 – du mardi 17 OCTOBRE à DÉBUT NOVEMBRE : la zone de chantier sera élargie. En venant de la rue des Aveugles, il ne sera plus possible de continuer tout droit vers la rue Saint-Léonard. Une déviation sera mise en place via le quai de Maestricht et la place des Déportés.

De l'autre côté de la ville, les travaux de voirie se poursuivent rue Ernest Solvay et ce, jusque début janvier.

L’emprise du chantier sera située rue Ernest Solvay, au pied de la rue Mandeville. Ces travaux entraîneront la mise en voie sans issue de la rue Mandeville en direction de la rue Ernest Solvay. Une déviation sera mise en place via la rue Marcel Thiry et l’avenue desTilleuls.

Infos complémentaires : letram.be ou le n° gratuit 0800/88.022 (du lundi au vendredi de 9 à 12 h 30, le mercredi de 16 à 20 h et le samedi de 9 à 12 h).