Un mort lors d’un important trafic d’êtres humains

Ces derniers recevaient leurs instructions par l’intermédiaire d’un groupe WhatsApp. Ces personnes, souvent dans le besoin, étaient chargées de conduire les migrants à travers notamment la route des Balkans. Ils devaient charger des migrants dont parfois des enfants. “J’ai été arrêtée en Slovénie le 25 novembre 2019 alors que je transportais une famille irakienne”, a expliqué une dame âgée de 58 ans, de Visé. “Je vais être franche. Je l’ai fait pour l’appât du gain.”

La dame a expliqué avoir touché 3 000 euros pour conduire une camionnette jusqu’en Slovénie puis devait recevoir 600 euros par migrant transporté. Lors de son arrestation, un père de famille se trouvait dans le coffre et toute la voiture était remplie de gens. “Je me suis retrouvée dans une prison pour hommes avant d’être transférée dans une prison de femmes.”

La quinquagénaire a expliqué les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles elle a été détenue dans la même cellule que onze femmes qui ne parlaient pas sa langue à l’époque de l’épidémie de Covid. Alors qu’elle avait déclaré qu’un homme moustachu qui tenait un café à Herstal et était marié à une Belge était à la tête du trafic, elle a déclaré ne pas le reconnaître dans la salle… Pourtant, Mehmet, un des deux principaux prévenus ressemble trait pour trait à cette description. “J’ai peur Madame le juge. J’ai peur de ce que j’ai fait”, a-t-elle déclaré. Un de ses amis, un pensionné, a expliqué qu’il avait accepté de transporter des personnes parce qu’il avait des difficultés à nouer les deux bouts. Au final, il n’aurait jamais rien reçu. Deux autres chauffeurs ont expliqué avoir été contraints de transporter des personnes et l’un d’eux a déclaré avoir été frappé.

Villa avec piscine et Porsche

Ce fût ensuite au tour des deux principaux prévenus, Cüneyt de Jupille et Mehmet de Herstal, un fils et son père. Le premier a décidé de prendre toute la responsabilité des faits alors que plusieurs témoins expliquent que c’est le père qui a entraîné son fils dans le trafic. “C’est une pauvre personne mon papa”, a déclaré le prévenu tout en avouant que son père avait bien rencontré la conductrice qui l’avait si précisément décrit. Cüneyt a admis sa participation à tous les voyages, excepté celui qui a coûté la vie à un réfugié. “Ça me déchire le cœur d’entendre ça. Le contrat c’était de s’arrêter si la police intervenait”, a-t-il expliqué avant de se présenter comme un bon samaritain qui a aidé des personnes en détresse. “Nous avons fait de l’humanitaire.”

De son côté, le parquet estimé qu’il a fait de plantureux bénéfices et se serait notamment acheté une villa en Turquie et une Porsche. Selon ce prévenu, l’homme tout à la tête de cette organisation serait un ressortissant néerlandais qui vit en Thaïlande.