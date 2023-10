Découvrez près de 20 concerts en plein air, du chant de lutte, au chant traditionnel, en passant par les chants internationaux. Un programme culturel à découvrir absolument, sous le soleil et le long de l’eau, le tout gratuitement. Ne manquez pas la représentation, entre autres, des Callas’Roles, un groupe vocal d’une trentaine de Liégeoises, qui jouent et chantent l’amour, la dérision, la liberté et le combat des femmes.

Cinq lieux de concerts accueilleront, le 8 octobre, dès 14 h 30, les promeneurs et les citoyens en quête d’une ambiance musicale dominicale.