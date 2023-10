Herstal : une charte pour des “commerces de qualité”

En six points, les autorités communales guident et accompagnent les futurs commerçants qui souhaiteraient s’installer à Herstal pour créer une cohérence entre les commerces.

Que ce soit au niveau de la qualité des produits proposés, du bon accueil des clients, en passant par l’originalité des concepts proposés, ou encore la qualité visuelle des enseignes, les autorités sont claires : “certains critères doivent être respectés”.

Qualité et originalité

Tout d’abord, la qualité des services est primordiale. “Le commerçant s’engage à afficher clairement ses prix et ses horaires, ainsi qu’à accueillir comme il se doit ses clients”, explique la Ville. “Nous avons déjà beaucoup de commerces de qualité mais, ce qu’il nous manque, ce sont des artisans”, regrette l’échevin. “Nous avions un boucher présent depuis presque un siècle mais il n’est plus là”, ajoute-t-il, déplorant également l’absence d’un “bon fromager”, entre autres.

Au-delà de l’originalité des services et de la qualité des aménagements et des produits proposés par les commerçants, un point d’honneur est mis sur la sécurité des lieux, qui doivent être, notamment, conformes aux normes imposées par les pompiers. Enfin, les élus souhaitent que les façades des enseignes soient lisibles, claires, et que les éclairages ne constituent pas une nuisance pour le voisinage.

”Cette charte est avant tout pour les nouveaux commerces, mais elle s’adresse également aux commerçants déjà actifs sur la commune mais qui souhaiteraient en respecter davantage les critères”, assure l’échevin. “Nous sommes là, avec mes services, pour les accompagner dans ces démarches d’embellissement et de visibilisation de leur enseigne”, annonce-t-il. Une brochure sera d’ailleurs distribuée à tous les commerçants qui souhaiteraient s’intégrer dans le processus.

Si ce règlement est d’abord destiné à redynamiser l’hypercentre commercial, notamment avec l’arrivée d’un supermarché Delhaize sur la place Jean Jaurès d’ici la fin de l’année 2023, l’élu souhaiterait, à terme, “élargir l’offre marchande à tout le territoire”. Ce futur magasin entièrement modernisé “sera la locomotive qui entraînera tous les autres commerces vers une plus meilleure attractivité”, conclut l’échevin.