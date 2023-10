Insolite : un cours sur le bien-être animal dans les écoles liégeoises

En avril dernier, une phase pilote de ce projet inédit avait pu être menée. “Et face à l’engouement des élèves, des enseignants et des directions, le projet a été reconduit, à la grande satisfaction de tous”, se félicite-t-on à l’échevinat de Christine Defraigne.

On l’imagine, ce nouveau “cours” de bien-être animal ne s’inscrit pas dans la grille horaire des classes visitées chaque semaine mais il prend la forme d’un atelier pédagogique et didactique. Rien d’obligatoire pour l’instant mais vu l’engouement donc, nul doute que le Docteur Noirfalise et Atlas rencontreront une majorité des enfants du réseau communal liégeois. “D’ailleurs, entre ce 2 octobre et mi-décembre, ils sont déjà attendus dans 12 classes”.

”Conscience animale”

”Cela pourrait sembler banal de parler des animaux aux enfants mais dans ce cadre et pour répondre aux objectifs recherchés, c’est une autre dynamique qui s’engage. Durant ce cours de sensibilisation, les enfants vont apprendre, réfléchir et échanger sur leur relation et leur expérience avec les animaux”, détaille-t-on encore à l’échevinat.

Connaissances, respect, soins… toutes les questions permettant d’éveiller les consciences et la réflexion sont ainsi abordées dans ce projet qui vise deux grands axes : d’un côté la responsabilité du propriétaire relativement à la prévention contre la maltraitance ; de l’autre, le nombre d’accidents ou incidents entre animaux et enfants qui augmentent chaque année. On comprend qu’il s’agit de développer chez les enfants les connaissances relatives aux soins à apporter et aux besoins de base à respecter avec, in fine, le souhait de propager cette “conscience animale” ; comme il s’agit d’apprendre à interagir tout simplement avec l’animal, de manière responsable, pour favoriser le respect mutuel et permettre d’éviter les désagréments.

Présentation Power point, rencontre avec Atlas, questionnement “et des outils qui vont encore évoluer” : Liège peut se targuer, via ce nouveau cours, de développer les compétences nécessaires “qui aideront, on l’espère, ces jeunes élèves à devenir des futurs propriétaires animaliers attentifs. Une base essentielle à la construction d’une relation saine et respectueuse tant pour l’animal que pour l’humain”.