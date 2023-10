Liège : Il fait des photos alors qu’il est nu

Pourtant à la fin du mois de mars 2020, tout au début du confinement, deux jeunes filles ont expliqué l’avoir vu à moitié nu alors qu’il était en train de faire des photos dans le parc de la Chartreuse à Liège. L’homme est fort connu à l’endroit. Il a pour habitude d’y faire des photographies de gens que ces personnes soient consentantes ou pas. “Je me suis renseigné et dans les lieux publics, on peut faire des photos de qui on veut”, avait-il estimé. “Pour autant que l’on ne les publie pas, on peut.”

Agressé à l’endroit

Michel a déjà eu des problèmes à l’endroit et pourtant, il continue de le fréquenter. En effet, en 2018, il y a été victime d’une violente agression. Un couple de toxicomanes l’avait laissé pour mort après l’avoir frappé avec une brique pour lui voler son matériel photographique. “J’y vais souvent pour faire des photos, pour retrouver des personnes qui veulent visiter avec les explications que je peux leur donner sur les lieux. J’y vais aussi souvent seul. Je suis naturiste. Je ne suis pas un exhibitionniste. Je ne veux pas attirer l’attention. Je fais du naturisme dans la nature. Je me rends dans un endroit difficile d’accès. Les enfants ne peuvent pas y arriver. Il est vrai que quand il fait chaud, je me mets à cet endroit pour profiter du soleil. J’entends et je vois les gens quand ils arrivent et donc je peux me couvrir. ”

Pourtant une jeune fille explique avoir vu le sexe nu de l’intéressé. “J’étais sur le toit supérieur avec ma meilleure amie”, avait expliqué la jeune femme. “On l’a d’abord vu habillé en train de prendre des photos. Il a eu la démarche d’enlever son short et il est venu en dessous de nous. Sa chemise était ouverte et son sexe était apparent” a-t-elle poursuivi.

La jeune fille avait découvert l’identité de Michel grâce à son psychologue qui avait retrouvé sa trace sur Facebook… En effet, on pouvait y voir Michel posant complètement nu, en position du lotus avec pour tout vêtement un arc-en-ciel rond posé, grâce à la technologie, sur ses attributs. Depuis, Michel s’est rhabillé. Il se dit être “un naturiste empêché, réprimé, mais amoureux.” L’homme avait déjà des antécédents spécifiques et ne pouvait plus bénéficier d’un sursis simple. Il a refusé de demander des conditions probatoires. La cour a fait choix que de prononcer une peine de prison ferme.