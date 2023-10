Rénovation de Source O Rama à Chaudfontaine : le projet toujours à l'étude

Au cœur de Chaudfontaine, Source O Rama, qui abritait les musées de l’art et de l’eau, était ravagé par les inondations de juillet 2021. Aujourd’hui le bureau d’études Voltere travaille pour le compte de la commune de Chaudfontaine à la constitution d’une étude stratégique globale pour redéployer le pôle touristique et culturel communal. Dans cette étude en cours figure l’avenir du site Source O Rama. “Nous voyons le bureau d’études régulièrement”, commente le bourgmestre Daniel Bacquelaine. Il est question de rénover entièrement le bâtiment (avec géothermie) et de repenser ses activités. Un premier projet sera proposé au collège dans le courant du mois d’octobre pour atterrir sur la table du conseil communal au mois de novembre.