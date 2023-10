Trafic d’êtres humains : Menaces entre prévenus

En effet, Un des prévenus s’est brusquement levé et a instamment demandé à la juge à pouvoir s’écarter de l’homme également poursuivi qui se trouvait à sa gauche. En se levant, il lui a déclaré qu’il allait dénoncer les menaces qu’il faisait peser sur lui. Il s’est ensuite assis à l’autre bout de la pièce. C’est dans ce cadre que le parquet a demandé à reporter son réquisitoire à lundi prochain car de nouvelles plaintes croisées pour menaces ont été déposées il y a peu de temps. Le tribunal va donc inviter les prévenus à répondre de ces nouveaux faits lors de cette procédure.

Le tribunal a également regretté l’absence d’un des prévenus qui est actuellement détenu préventivement aux Pays-Bas. Les magistrates ont cogité et ont trouvé une méthode pour obliger les autorités néerlandaises à amener le détenu devant le tribunal pour lui permettre d’assister à son procès. “Nous avons réfléchi et la seule manière d’être certaines que le détenu soit extrait est de décerner à son encontre un mandat d’arrêt international”, a expliqué la magistrate à l’avocat du détenu. “Ce n’est pas courant, mais c’est possible. La seule condition est que ce soit la défense qui le demande elle-même.”

Sa compagne savait

Le tribunal a laissé un délai à l’avocat pour qu’il puisse parler de cette possibilité avec son client pour lui permettre d’assister à son propre procès. L’avocat va en conférer avec son client avant de décider la marche à suivre. Ce fût ensuite au tour d’Elena, la compagne du principal prévenu d’être entendue. Cette dernière a expliqué que tant elle que son compagnon bénéficiaient d’allocations de chômage tandis qu’ils étaient domiciliés séparément. Interrogée sur son train de vie, elle a expliqué qu’elle savait que son compagnon réalisait des itinéraires pour transporter des personnes. “Il m’a dit que ce n’était ni de la drogue, ni de la prostitution”, a-t-elle indiqué. “Je ne savais pas que c’était quelque chose d’aussi mauvais. Il essayait de se refaire de ses dettes.”

Elle a immatriculé et assuré deux véhicules qui ont servi à transporter des illégaux. Dans son GSM, des enquêteurs ont retrouvé des numéros de chauffeurs. Selon elle, son compagnon utilisait son téléphone et les listes de numéros ont pu être transférées automatiquement vers son téléphone. D’autres prévenus doivent encore être entendus ce jeudi.